200 приехавших на сборы в нижегородский лагерь отправлены по домам досрочно

По словам чиновника, в текущих обстоятельствах продолжить сборы в полном объеме было бы невозможно, поэтому ребят и отправили домой. При этом, как оказалось, авария на сетях — не единственная причина, которая могла бы омрачить детям отдых. Сразу несколько человек ощутили недомогание и были вынуждены посетить врача. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.