200 приехавших на сборы в нижегородский лагерь отправлены по домам досрочно

200 детей были вынуждены уехать со сборов в лагере в Нижегородской области из-за аварийных работ на трубопроводе горячего водоснабжения. Об этом глава регионального минобра Михаил Пучков рассказал 4 июля в своих социальных сетях.
По словам чиновника, в текущих обстоятельствах продолжить сборы в полном объеме было бы невозможно, поэтому ребят и отправили домой. При этом, как оказалось, авария на сетях — не единственная причина, которая могла бы омрачить детям отдых. Сразу несколько человек ощутили недомогание и были вынуждены посетить врача. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Специалисты работают над выяснением причин случившегося. В частности, организована проверка продуктов питания в лагере и оценка бытовых условий.
Как заверил Михаил Пучков, анализы работников пищеблока на возможные инфекции оказались хорошими.
«Завершение сборов на два дня раньше запланированного — нештатная ситуация, тем более ребятам нравилось, в чате родителей очень много положительных отзывов», — подчеркнул министр.
Напомним, в Нижегородской области улучшилась ситуация с алкоголизмом. Такой диагноз местным жителям стали ставить реже.