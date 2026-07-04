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Вице-премьер РФ поручил обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы

Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения спроса на рынках регионов, сообщило правительство РФ.

Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке, основное внимание на нем было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется «напряженная обстановка в части топливообеспечения».

Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов.

«Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках», — сообщило правительство по итогам совещания.

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