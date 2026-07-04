Правоохранители рассказали о ходе поисков пропавших в Туве 1 июля школьниц

В Туве продолжаются поиски безвестно пропавших 1 июля подруг 12 и 13 лет. Школьниц ищут с воздуха, земли и воды.
Как рассказала корреспонденту krsk.aif.ru старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат, 4 июля специалисты обследуют реку, береговую линию и прочёсывают город.
«Если ранее смотрели две улицы, сейчас расширяют поиск. Обследовали все магазины по всем возможным путям следования», — проинформировала редакцию сотрудница СК.
По данным МЧС на 4 июля, обследовано уже 105,5 километров береговой линии, 92 острова и 29 заломов (мест на реке, где скапливаются коряги и древесина).
Беспилотники осматривали местность уже 18 раз: за это время с воздуха было исследовано 18,7 километров прибрежной зоны.
Водолазам, десять раз погружавшимся в реку, удалось осмотреть 550 квадратных метров дна.
«В поисковых мероприятиях задействованы 35 сотрудников полиции и 114 волонтёров. Добровольцы работают в составе 39 поисковых групп на суше», — сообщает пресс-служба МВД.
Акваторию проверяют четыре группы сапбордистов, из техники привлечены три моторные лодки. Для изучения местности с воздуха используют беспилотный летательный аппарат.
Пропавшие девочки не обнаружены. Поиски продолжаются.