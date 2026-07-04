Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правоохранители рассказали о ходе поисков пропавших в Туве 1 июля школьниц

Подруг ищут с воздуха, земли и воды.

В Туве продолжаются поиски безвестно пропавших 1 июля подруг 12 и 13 лет. Школьниц ищут с воздуха, земли и воды.

Как рассказала корреспонденту krsk.aif.ru старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат, 4 июля специалисты обследуют реку, береговую линию и прочёсывают город.

«Если ранее смотрели две улицы, сейчас расширяют поиск. Обследовали все магазины по всем возможным путям следования», — проинформировала редакцию сотрудница СК.

По данным МЧС на 4 июля, обследовано уже 105,5 километров береговой линии, 92 острова и 29 заломов (мест на реке, где скапливаются коряги и древесина).

Беспилотники осматривали местность уже 18 раз: за это время с воздуха было исследовано 18,7 километров прибрежной зоны.

Водолазам, десять раз погружавшимся в реку, удалось осмотреть 550 квадратных метров дна.

«В поисковых мероприятиях задействованы 35 сотрудников полиции и 114 волонтёров. Добровольцы работают в составе 39 поисковых групп на суше», — сообщает пресс-служба МВД.

Акваторию проверяют четыре группы сапбордистов, из техники привлечены три моторные лодки. Для изучения местности с воздуха используют беспилотный летательный аппарат.

Пропавшие девочки не обнаружены. Поиски продолжаются.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше