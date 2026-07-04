Итоги дня: знамя спорта, благоустройство дворов, новые квартиры и достойный доход

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы (16+) опросили 2 тысячи россиян*, чтобы выяснить, насколько их текущая работа соответствует полученному образованию, какой доход они считают достойным на своем карьерном этапе и где узнают о вакансиях. Исследование показало, что молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет считают «зарплатой мечты» на начальном этапе карьеры 83 422 ₽/мес.