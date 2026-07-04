Итоги дня: знамя спорта, благоустройство дворов, новые квартиры и достойный доход

Молодежь считает достойным доход около 83 000 рублей в месяц.
Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы (16+) опросили 2 тысячи россиян*, чтобы выяснить, насколько их текущая работа соответствует полученному образованию, какой доход они считают достойным на своем карьерном этапе и где узнают о вакансиях. Исследование показало, что молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет считают «зарплатой мечты» на начальном этапе карьеры 83 422 ₽/мес.
Около 1,3 млрд рублей направят в Хабаровске на подготовку к предстоящему зимнему периоду.
В Хабаровске полным ходом идет кампания по подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. На ремонт и модернизацию тепловых сетей в этом году выделены беспрецедентные средства: порядка миллиарда рублей направлено по линии АО «ДГК», еще 300 миллионов рублей на устранение аварийных участков потратят муниципальные тепловые сети, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
В Хабаровске в этом году благоустроят около 170 дворов.
Мэр Хабаровска провел рабочий объезд дворовых территорий Индустриального района, где работы ведутся по различным муниципальным, региональным и федеральным программам. В ходе инспекции градоначальник проверил ход благоустройства на улице Союзной и двух объектах на улице Краснореченской, а также оценил общие темпы работ, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Для жителей Комсомольска-на-Амуре построят более 450 квартир.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе визита в город Комсомольск-на-Амуре проинспектировал ход строительных работ на площадке строящегося жилого комплекса, где появится более 450 благоустроенных квартир для горожан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Библиотеке Комсомольска-на-Амуре присвоено имя одного из директоров авиационного завода.
Библиотеке № 15 присвоено имя Владимира Николаевича Авраменко — руководителя Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина в 1973—1988 годах, Почётного гражданина города и «Заслуженного работника промышленности Хабаровского края», сообщает пресс-служба администрации города.
В Хабаровском крае ремонт дороги к зоосаду «Приамурский» планируют завершить до конца июля.
В Хабаровском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершаются работы по устройству тротуаров, автобусной остановки и автопарковки на автомобильной дороге «Подъезд к с. Воронежское-2», сообщает пресс-служба администрации Хабаровского муниципального района.
Знамя спорта встретили в Ульчском районе Хабаровского края.
В рамках Года спорта, объявленного губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным, региональная эстафета «Знамя спорта» прибыла в Ульчский район. Торжественная церемония передачи символа Года спорта состоялась на открытии 52-го районного фестиваля народного творчества «Таланты земли Ульчской!» (0+) и спартакиады «Азарт! Здоровье! Отдых!» (0+) в селе Богородское. Мероприятие отвечает целям и задачам президентской госпрограммы «Спорт России» и приурочено к проведению Года единства народов России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.