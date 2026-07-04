Из-за ночных ограничений в аэропортах Поволжья задерживаются свыше 20 рейсов

Из-за введенных ночью ограничений на вылет и прием самолетов в аэропортах Поволжья задерживаются более 20 рейсов.
В аэропорту Казани на прилет и вылет отстают от графика три рейса. Наиболее серьезные изменения в расписании затронули международные направления, следует из данных онлайн-табло местной воздушной гавани. В Нижегородском аэропорту им. В. П. Чкалова задерживаются семь авиарейсов, в самарском Курумоче — 12 рейсов, в чебоксарском аэропорту — пять авиарейсов.
Сегодня ночью небо над Казанью, Пензой, Самарой, Чебоксарами закрывали с 1.52 ночи. Ограничения на полеты были сняты после четырех утра.
Напомним, сегодня в Удмуртии силами ПВО была сбита ракета. ВСУ пытались атаковать местное предприятие.