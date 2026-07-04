Из-за ночных ограничений в аэропортах Поволжья задерживаются свыше 20 рейсов

В аэропорту Казани на прилет и вылет отстают от графика три рейса. Наиболее серьезные изменения в расписании затронули международные направления, следует из данных онлайн-табло местной воздушной гавани. В Нижегородском аэропорту им. В. П. Чкалова задерживаются семь авиарейсов, в самарском Курумоче — 12 рейсов, в чебоксарском аэропорту — пять авиарейсов.