В Ростове-на-Дону столкнулись автомобиль и мотоцикл, два человека погибли

Авария произошла вечером в пятницу, 3 июля, в районе дома № 18 по улице Левобережной. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» (40 лет) при повороте направо не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки».