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В Ростове-на-Дону столкнулись автомобиль и мотоцикл, два человека погибли

Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В Ростове‑на‑Дону в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла вечером в пятницу, 3 июля, в районе дома № 18 по улице Левобережной. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» (40 лет) при повороте направо не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки».

Водитель мотоцикла (39 лет) и его пассажир (36 лет) получили тяжёлые травмы и были госпитализированы, однако впоследствии оба скончались.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.