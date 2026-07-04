В Ростове-на-Дону столкнулись автомобиль и мотоцикл, два человека погибли

В Ростове‑на‑Дону в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла вечером в пятницу, 3 июля, в районе дома № 18 по улице Левобережной. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» (40 лет) при повороте направо не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки».
Водитель мотоцикла (39 лет) и его пассажир (36 лет) получили тяжёлые травмы и были госпитализированы, однако впоследствии оба скончались.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.