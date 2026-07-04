В Красноярском крае «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Законодательное Собрание

4 июля в Красноярске состоялась конференция краевого отделения партии «Единая Россия», на которой были выдвинуты кандидаты для участия в выборах в Законодательное Собрание Красноярского края и окружные советы. Всего в команде партии в краевой парламент 139 кандидатов: 26 кандидатов по одномандатным и двухмандатным округам; 110 кандидатов по территориальным спискам; 22 по региональным группам. Отметим, что определили кандидатов в рамках второго этапа 43-й конференции Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия». Неделю назад партия провела федеральный Съезд, на котором президент РФ, основатель «Единой России» Владимир Путин поставил задачи на предстоящую избирательную кампанию. Важно провести борьбу содержательно и конструктивно, открыто и честно, не давать несбыточных обещаний, а работать на результат и единство страны, — отметил глава государства. Также стала известна тройка регионального списка, которую возглавили губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко и глава Красноярска Сергей Верещагин. [caption id= «attachment_370507» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Паниотов[/caption] Среди кандидатов в партийной команде участники СВО, опытные политики, молодежь, представители различных отраслей, общественники и волонтеры. Ключевые задачи «Единой России» поставил президент. Выборы должны пройти честно, абсолютно открыто. Доверие, которое избиратели высказали в ходе предварительного голосования, нужно укрепить и оправдать, провести серьезную работу в каждом избирательном округе. Мы сегодня утвердили краевую команду: 139 человек вошли в списки кандидатов для избрания депутатами Законодательного Собрания Красноярского края. Это команда людей, представляющих разные сферы нашей жизни: есть и те, кто уже давно работает в представительных органах и заслуженно пользуется доверием земляков, есть ветераны специальной военной операции, ребята, у кого за плечами реальный боевой опыт, их фронтовые успехи отмечены государственными наградами, а сегодняшняя активная, общественная деятельность помогает формировать современную систему и социальной поддержки, и патриотического воспитания, и развития наших муниципальных образований. Я уверен, что впереди у нас непростой период, но очень интересный период — встречи с избирателями, поиск ответов на те вопросы, которые волнуют жителей. Формирование предвыборной программы партии, которую мы будем утверждать на третьем этапе нашей региональной конференции с учетом федерального съезда и с учетом общефедеральной программы «Единой России», с которой мы все пойдем на выборы. Я уверен, что люди, которые вошли в список кандидатов, смогут проявить себя достойно на следующем этапе работы и укрепить доверие избирателей к партии, и той программе, которую мы будем разрабатывать на основе предложений и пожеланий жителей Красноярского края, — подчеркнул Михаил Котюков. Как рассказывают в партии, уже сейчас кандидаты работают над новой «Народной программой», с которой партия пойдет на выборы. Ключевая задача — это помощь людям. Она будет ориентирована на оказание конкретной поддержки в каждой территории. Старт избирательной кампании партии прокомментировал социолог Алексей Новиков. Основным итогом прошедшего мероприятия является формирование партийных списков и определение базовой темы грядущей избирательной кампании. Основную линию кампании можно озвучить, не рискуя ошибиться — это поддержка курса Президента. С этим, на мой взгляд, и связана конфигурация партийного списка, а именно представленность в нём исполнительной и законодательной власти региона. Развивается озвученная Президентом страны инициатива по продвижению участников СВО. Второй важный фактор, о котором имеет смысл сказать, — это присутствие в списке профессионалов, представляющих различные отрасли. Всё это позволяет говорить о значительном кадровом потенциале партии, который может быть конвертирован в электоральную поддержку, — отметил он. Кроме того, партия сообщила о предложении сбора наказов для «Народной программы» до середины августа. После чего программу утвердят на съезде партии, именно этот документ ляжет в основу работы партии «Единая Россия». Оставить свое предложение может любой желающий на сайте ЕСТЬРЕЗУЛЬТАТ.РФ.