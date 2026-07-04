Нижегородцам обещают ливни с градом и шквалистый ветер 4 июля

В течение одного — трех часов местами по Нижнему Новгороду и области ожидаются ливни, град и ветер порывами до 23 метров в секунду. Непогода сохранится вечером и в ночь на воскресенье. Неутешительным прогнозом поделились в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Нижегородцев предупредили: сильные осадки могут привести к затоплениям дорог и низководных мостов, затруднениям в работе транспорта и коммунальных объектов. Также ненастье может обернуться оползнями и привести к росту числа ДТП.
В МЧС призывают жителей и гостей региона быть осторожнее. В частности, это касается автолюбителей. Оказавшись за рулем в непогоду, стоит снизить скорость, соблюдать дистанцию и воздержаться от «игры в шашки» с другими участниками дорожного движения.
Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде вводили ограничения на работу аэропорта. Из-за этого ряд рейсов задержали и отменили.