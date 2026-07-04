Не до хот-догов: в Калининграде предложили ускорить заправки за счёт меню АЗС

О похожей проблеме «Клопс» написала читательница Кристина Захарова. По её словам, оператор одной из заправок в Калининграде рассказал, что средний чек за бензин составляет около 400 рублей. Иногда в эту сумму входит не только топливо, но и кофе с хот-догом. Захарова считает, что часть водителей приезжает на АЗС за небольшим объёмом топлива — примерно за 10 литрами или даже меньше. При этом они всё равно занимают место в очереди, из-за чего ждать приходится и тем, кто приехал с почти пустым баком.