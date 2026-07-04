Российская студентка впала в кому на отдыхе в Египте

Во время отдыха состояние нижегородской студентки ННГУ им. Н. И. Лобачевского резко ухудшилось. Девушка впала в кому, а ее транспортировка из Египта в Россию обойдется в 8 миллионов рублей, сообщили в соцсетях вуза.