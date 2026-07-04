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Российская студентка впала в кому на отдыхе в Египте

Во время отдыха состояние нижегородской студентки ННГУ им. Н. И. Лобачевского резко ухудшилось. Девушка впала в кому, а ее транспортировка из Египта в Россию обойдется в 8 миллионов рублей, сообщили в соцсетях вуза.

Во время отдыха состояние нижегородской студентки ННГУ им. Н. И. Лобачевского резко ухудшилось. Девушка впала в кому, а ее транспортировка из Египта в Россию обойдется в 8 миллионов рублей, сообщили в соцсетях вуза.

18 июня нижегородка уехала отдыхать за рубеж. 27 июня состояние ее здоровья резко ухудшилось, у девушки произошла остановка сердца. Россиянку экстренно госпитализировали, в настоящее время она находится в больнице Египта, в глубокой коме и подключена к ИВЛ.

Для организации медицинской эвакуации из Египта в Россию для дальнейшего лечения потребуется минимум восемь миллионов рублей. Транспортировка может проходить только с привлечением профильной бригады и обеспечением необходимого реанимационного оборудования на все время перелета.