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В Верхнедонском районе ввели режим ЧС из-за гибели агрокультур на 100 гектарах

В Верхнедонском районе Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

В Верхнедонском районе Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

В сообщении говорится, что особый режим объявлен в связи с возникновением опасного метеорологического явления (засуха почвенная) и гибелью сельскохозяйственных культур на площади более 100 га. Режим ЧС введен на основании постановления администрации Верхнедонского района (№ 251 от 30.06.2026 г.).

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ровно год назад режим ЧС действовал в 19 сельских муниципалитетах Дона. Тогда из-за засухи были зафиксированы повреждение посевов на площади около 540 тыс. га и гибель почти 60 тыс. га посевов.

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