Написанная более 100 лет назад опера стала спектаклем о цифровом одиночестве

«Мне кажется, уход людей, особенно молодых, в добровольный эскапизм — одна из характерных черт нашего времени. Только сегодня он цифровой: подменяя живое общение виртуальным, мы словно закрываем себя в башне одиночества, — рассуждает режиссер. — В сценографии это передается через экраны, окружающие принцессу — она словно погрузила себя в этот вакуум. Когда человек глубоко уходит в социальные сети и придумывает себе там красивую жизнь, к сожалению, это чаще всего заканчивается печально, потому что время проходит, а жить все-таки нужно по-настоящему — влюбляться, страдать, бороться… Это, пожалуй, и есть основной тезис нашего спектакля».