Написанная более 100 лет назад опера стала спектаклем о цифровом одиночестве

Произведение, сочиненное еще в 1904 году, и до недавнего времени остававшееся лишь нотным текстом, обрело сценическое воплощение в родном городе автора — когда-то широко известного, а потом незаслуженно забытого композитора и пианиста Владимира Ребикова. Постановка прошла на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского. Это музыкально-психологическая драма о девушке, заточенной в замке над морем. Тэа, дочь могущественного повелителя, не знает людей и чувств. Но реальность нарушает ее покой: завороженная песнями красавца-юноши, она сдается любви.
Сюжет, который должен был проникнуть в душу зрителя, живущего в начале ХХ века, и мыслящего совершенно другими категориями в отличие от нас, его потомков, благодаря стараниям молодого московского режиссера Александра Гинзбурга удивительно гармонично вписался в реалии современного мира. Конечно, для этого либретто пришлось доработать и адаптировать под нынешнее время. Опера получила новое звучание — неприступный замок превратился в цифровую крепость, а принцесса — в девушку, окруженную гаджетами. В результате романтическая история тесно переплелась с разговором о цифровом одиночестве и теперь представляет интерес уже для современной молодежи.
«Мне кажется, уход людей, особенно молодых, в добровольный эскапизм — одна из характерных черт нашего времени. Только сегодня он цифровой: подменяя живое общение виртуальным, мы словно закрываем себя в башне одиночества, — рассуждает режиссер. — В сценографии это передается через экраны, окружающие принцессу — она словно погрузила себя в этот вакуум. Когда человек глубоко уходит в социальные сети и придумывает себе там красивую жизнь, к сожалению, это чаще всего заканчивается печально, потому что время проходит, а жить все-таки нужно по-настоящему — влюбляться, страдать, бороться… Это, пожалуй, и есть основной тезис нашего спектакля».
Либретто произведения пришлось доработать и адаптировать под нынешнее время. Фото: Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.
Репетиции длились с апреля, торжественная премьера прошла на днях. Специальный показ прошел и для держателей «Пушкинской карты». А в холле зрителей, многие из которых, кстати, пришли со своими детьми-подростками, ожидал еще один приятный сюрприз. Им стал уникальный графический роман, созданный по либретто оперы, его можно было бесплатно скачать на сайте театра.
«Понятно, что молодежь нужно привлекать в театр, — рассказала заместитель директора по маркетингу Юлия Бочарова. — Признаюсь, работа оказалась сложной. Но как проложить мостик от сложного оперного искусства к современным подросткам? Мы проводили целое научное исследование: что читает сейчас молодежь, что смотрит, чем интересуется? Тут и появилось название “графический роман”. По сути, это комикс — они сейчас пользуются невероятной популярностью. Сначала мы думали, что поможет ИИ — накидает нам картинок. Но в итоге наши дизайнеры выполнили всю работу сами: вручную, используя краски и карандаши, создали полноценный комикс по сюжету “Тэи”. Мы не ставили себе задачу упростить восприятие оперы — только заинтересовать. И, похоже, все получилось!».