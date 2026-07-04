Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заменители сахара опасны: ученые связали их с ростом инсулина

Почему заменители сахара влияют на инсулин и кишечный микробиом.

Ученые сообщили о возможном неблагоприятном влиянии искусственных и низкокалорийных заменителей сахара на обмен веществ и состояние кишечника.

Исследование основано на метаанализе 21 рандомизированного клинического исследования со взрослыми. Такие выводы могут быть важны при выборе подсластителей: в работе отмечены связи с ростом инсулина натощак и HbA1c, а также снижением чувствительности к инсулину.

Отдельно исследователи указывают на возможное влияние подсластителей на кишечный микробиом. Изменения состава и функций бактерий могли отражаться на обменных процессах. Также анализ наблюдательных работ показал связь регулярного употребления заменителей сахара с повышенным риском сердечно-сосудистых и других кардиометаболических заболеваний, — пишет «Лента.ru».

Авторы обзора отмечают, что данных пока недостаточно для окончательных выводов по всем видам подсластителей. Они подчеркивают, что их влияние может различаться в зависимости от вещества и дозировки.

Специалисты рекомендуют не считать такие заменители полностью безопасной альтернативой сахару и по возможности сокращать их употребление.

Ранее сообщалось о сигналах сердца, отправляющих к кардиологу.