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Беспрозванных объявил о возобновлении продаж топлива на крупной сети АЗС в Калининградской области

Названы адреса крупных АЗС, где могут заправиться калининградцы.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Алексей Беспрозванных объявил о возобновлении продаж топлива на крупной сети АЗС в Калининградской области. Заявление он сделал по итогу совещания с профильными службами по стабилизации ситуации на топливном рынке региона.

«Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети “Балтнефть”, речь пока только о 92-ом бензине и дизеле. Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты», — говорится в сообщении.

Где заправляться в Калининграде:

— ул. Александра Невского, 120.

— ул. Балтийское шоссе, 117.

— ул. Горького, 178 Б.

— ул. Дзержинского, 249.

— ул. Емельянова, 232.

— ул. Красная, 164.

— ул. О. Кошевого, 31.

В области:

— г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, зд. 1А.

— г. Черняховск, ул. Октябрьская, 4А.

— Зеленоградский район, п. Коврово, ул. Балтийская, 39 Б.

— г. Советск, ул. Суворова, 1.

По мере поступления топлива в регион буду открываться дополнительные заправки.

Ограничения на отпуск топлива не снимают: бензин — 30 литров, дизель — 60 литров. Меру называют необходимой.

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