Беспрозванных объявил о возобновлении продаж топлива на крупной сети АЗС в Калининградской области

«Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети “Балтнефть”, речь пока только о 92-ом бензине и дизеле. Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты», — говорится в сообщении.