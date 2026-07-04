Губернатор Алексей Беспрозванных объявил о возобновлении продаж топлива на крупной сети АЗС в Калининградской области. Заявление он сделал по итогу совещания с профильными службами по стабилизации ситуации на топливном рынке региона.
«Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети “Балтнефть”, речь пока только о 92-ом бензине и дизеле. Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты», — говорится в сообщении.
Где заправляться в Калининграде:
— ул. Александра Невского, 120.
— ул. Балтийское шоссе, 117.
— ул. Горького, 178 Б.
— ул. Дзержинского, 249.
— ул. Емельянова, 232.
— ул. Красная, 164.
— ул. О. Кошевого, 31.
В области:
— г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, зд. 1А.
— г. Черняховск, ул. Октябрьская, 4А.
— Зеленоградский район, п. Коврово, ул. Балтийская, 39 Б.
— г. Советск, ул. Суворова, 1.
По мере поступления топлива в регион буду открываться дополнительные заправки.
Ограничения на отпуск топлива не снимают: бензин — 30 литров, дизель — 60 литров. Меру называют необходимой.