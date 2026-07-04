Рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург и обратно отменили 4 июля

4 июля отменили рейсы Нижний Новгород — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Об этом сообщили в аэропорту имени Чкалова.
Самолет в город на Неве должен был подняться в воздух в 11:05. Борт из культурной столицы ожидался в 10:25. Организатор отмененных рейсов — компания Smartavia.
Напомним, в ночь на 4 июля в Нижегородской области действовали режимы беспилотной и ракетной опасности. Местный аэропорт работал с ограничениями.
Стоит отметить, что сегодня некоторые рейсы пришлось задержать. В частности, это касается самолетов до Антальи и Уфы. Пассажирам рекомендуется следить за актуальным расписанием полетов на онлайн-табло воздушной гавани Нижнего Новгорода.
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