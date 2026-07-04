В Калининграде почтили подвиг 1200 гвардейцев в день 80‑летия области

В честь воинов, отдавших жизни за свободу и независимость государства, в церемонии приняли участие ветераны, первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко, а также руководители города, области и Балтийского флота. Присутствовали представители всех уровней власти, общественных организаций, партий и местные жители. Память героев почтили минутой молчания.