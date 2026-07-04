Соки и нектары из фруктов — самые популярные безалкогольные напитки среди россиян

Самые популярные безалкогольные напитки среди россиян — это соки и нектары из фруктов, их пьют 75% жителей страны, выяснили в ходе опроса специалисты Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Российской системы качества.
На втором месте — компот (64%), на третьем — квас (61%).
Далее идут сладкие газированные напитки и морс — на них указали 56% и 55% россиян соответственно. Соки и нектары из овощей пользуются популярностью у 35% опрошенных. Четверть россиян в исследовании назвали энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбирают 13% респондентов.
Безалкогольное пиво популярно у 22% россиян, безалкогольный глинтвейн — у 8%. Всего 5% респондентов ответили, что пьют безалкогольное вино.
Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода в основном предпочитают пляжный и загородный отдых.
Справка.
Выборка.
1,2 тысячи респондентов, жители городов с населением свыше 100 тысяч человек, все федеральные округа РФ.