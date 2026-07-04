Соки и нектары из фруктов — самые популярные безалкогольные напитки среди россиян

Далее идут сладкие газированные напитки и морс — на них указали 56% и 55% россиян соответственно. Соки и нектары из овощей пользуются популярностью у 35% опрошенных. Четверть россиян в исследовании назвали энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбирают 13% респондентов.