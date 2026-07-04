В Волгограде открылся кампус «Школы 21»

Торжественное открытие кампуса «Школы 21» состоялось в Волгограде. Мероприятие прошло в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном комитете экономической политики и развития.
Проект «Школа 21» дает возможность всем желающим старше 18 лет, прошедшим отборочные этапы, бесплатно стать цифровым инженером. Для создания современной образовательной площадки в регионе возвели пятиэтажное здание кампуса, где созданы все условия для обучения.
«Мы абсолютно уверены, что это позволит дальше развиваться Волгоградской области и быть в числе регионов-лидеров по решению задачи цифровой трансформации. Мы хотели найти такое пространство, которое, с одной стороны, будет отвечать образовательным задачам, а с другой стороны, станет точкой притяжения, точкой для дальнейшего развития территории», — отметил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
Желающим поступить в «Школу 21» необходимо пройти специальную онлайн-игру, собеседование, а затем очный отбор — «бассейн», который длится 14 дней. По его результатам определяются участники основного обучения.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.