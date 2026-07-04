В Волгограде открылся кампус «Школы 21»

«Мы абсолютно уверены, что это позволит дальше развиваться Волгоградской области и быть в числе регионов-лидеров по решению задачи цифровой трансформации. Мы хотели найти такое пространство, которое, с одной стороны, будет отвечать образовательным задачам, а с другой стороны, станет точкой притяжения, точкой для дальнейшего развития территории», — отметил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.