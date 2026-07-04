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В Крыму запускают электрички на трех маршрутах

В Крыму три маршрута электричек заработают с 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

С 4 июля в Крыму обновилось расписание пригородных электричек. На участках Симферополь — Евпатория, Симферополь — Краснопартизанская и Симферополь — Элеваторная появились новые маршруты.

— № 6642/6641 «Симферополь — Евпатория» (отпр. из Симферополя в 825);

— № 6646/6645 "Симферополь — Евпатория (отпр. из Симферополя в 14.30);

— № 6656/6655 "Симферополь — Евпатория (отпр. со станции Симферополь в 20.10);

— № 6672/6671 «Евпатория — Симферополь» (отпр. из Евпатории в 5.35);

— № 6674/6673 «Евпатория — Симферополь» (отпр. из Евпатории в 11.20);

— № 6678/6677 «Евпатория — Симферополь» (отпр. изЕвпатория в 17.25);

— № 7102 «Симферополь — Краснопартизанская» (отпр. изСимферополь в 9.22);

— № 6820 «Симферополь — Краснопартизанская» (отпр. изСимферополь в 10.50);

— № 6826 «Симферополь — Краснопартизанская» (отпр. изСимферополь в 17.40);

— № 6823 «Краснопартизанская — Симферополь» (отпр. изКраснопартизанская в 11.30);

— № 6827 «Краснопартизанская — Симферополь» (отпр. изКраснопартизанская в 15.11);

— № 7111 «Краснопартизанская — Симферополь» (отпр. изКраснопартизанская в 19.40);

— № 6816 «Симферополь — Элеваторная» (отпр. изСимферополь в 5.30);

— № 6830 «Симферополь — Элеваторная» (отпр. изСимферополь в 19.20);

— № 6817 «Элеваторная — Симферополь» (отпр. изЭлеваторная в 6.35);

— № 6831 «Элеваторная — Симферополь» (отпр. изЭлеваторная в 20.25).

Детальное расписание есть на сайте ug-ppk.ru в разделе «Расписание».

Горячая линия ЮППК: 8−800−506−00−20, 8 (978) 978−39−39.

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