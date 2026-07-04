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Еще одно предприятие во Владимирской области внедрит бережливые технологии

Поиском проблемных мест уже занимаются эксперты регионального центра компетенций.

Компания «АвтоТехКом» во Владимирской области начала оптимизировать свои рабочие процессы с помощью бережливых технологий. Предприятие является участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций.

Эксперты регионального центра компетенций проанализируют процессы на предприятии, найдут проблемные места, внедрят инструменты бережливого производства для повышения выработки и качества продукции. Также сотрудники компании пройдут специальное обучение, чтобы в дальнейшем самостоятельно внедрять бережливые технологии.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.