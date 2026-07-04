В регионах граждане стали активнее пользоваться арендными электросамокатами

Несмотря на запреты для использования электросамокатов в некоторых московских районах, в регионах этот сервис растет. Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород стали рекордсменами по пользованию кикшерингом. Удивительно, но молодежь до 24 лет арендует электросамокаты реже старших поколений россиян, выяснили аналитики МегаФона и кикшеринга Whoosh на основе обезличенных данных пользователей.
На первом месте в топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, традиционно оказалась Москва, Краснодарский край, где сезон круглогодичный, и Санкт-Петербург.
В топ по использованию кикшеринга также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. Екатеринбург — лидер среди городов по доле жителей, пользующихся сервисом. — показатель составляет более 68%.
Основная аудитория сервисов кикшеринга — мужчины (70%). Женщины пользуются кикшерингом реже, однако их доля постепенно растет в старших возрастных группах. Среди пользователей 18−24 лет женщины составляют 21%, в группе 35−44 лет — уже 23%, а среди абонентов 55−64 лет — 34%.
Самые активные пользователи сервисов — это россияне 35−44 лет (40%). Еще 32% приходятся возрастную категорию 25−34 года. Доля жителей страны от 45 до 54 лет составляет 14%. При этом на молодежную категорию (18−24 года) приходится лишь 13%.