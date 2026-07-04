В регионах граждане стали активнее пользоваться арендными электросамокатами

Несмотря на запреты для использования электросамокатов в некоторых московских районах, в регионах этот сервис растет. Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород стали рекордсменами по пользованию кикшерингом. Удивительно, но молодежь до 24 лет арендует электросамокаты реже старших поколений россиян, выяснили аналитики МегаФона и кикшеринга Whoosh на основе обезличенных данных пользователей.