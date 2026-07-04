Обновленная библиотека имени И. Сельвинского открылась в Евпатории

Торжественное открытие Юношеской библиотеки № 14 имени И. Сельвинского после капремонта состоялось в Евпатории. Работы в учреждении прошли при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.
Во время реконструкции был обновлен фасад здания, заменены оконные и дверные блоки, выполнен полный цикл отделочных малярных работ всех помещений, произведен монтаж системы отопления, электроосвещения и вентиляции. Также в библиотеке установили противопожарную, охранную сигнализацию и видеонаблюдение.
«По нацпроекту в этом году две библиотеки республики будут оснащены по модельному стандарту, а на базе трех библиотек будут созданы культурно-просветительские центры. За последние 12 лет фонд крымских библиотек пополнился на два миллиона книг и сегодня насчитывает порядка 9,5 миллиона экземпляров», — сказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.