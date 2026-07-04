Обновленная библиотека имени И. Сельвинского открылась в Евпатории

«По нацпроекту в этом году две библиотеки республики будут оснащены по модельному стандарту, а на базе трех библиотек будут созданы культурно-просветительские центры. За последние 12 лет фонд крымских библиотек пополнился на два миллиона книг и сегодня насчитывает порядка 9,5 миллиона экземпляров», — сказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.