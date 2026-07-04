Монтаж шахты лифта завершили на Водонапорной башне Арзамаса

Установку шахты лифта закончили внутри Водонапорной башни в Арзамасе. Конструкция готова к монтажу самого подъемника, об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере MAX.
По словам мэра Арзамаса Александра Щелокова, вписать современный лифт внутрь памятника архитектуры было смелой инженерной задачей.
«Невозможно сохранить объект культурного наследия, не приспособив его под современные условия. Башня не должна быть законсервированным экспонатом. Новый конструктив — это возможность сделать смотровую площадку доступной для всех: и для молодежи, и для пожилых людей, и для людей с ограниченными возможностями», — отметил он.
Сейчас специалисты прорабатывают детали эксплуатации, продумывают внутреннее пространство и декоративные решения, которые создадут атмосферу будущего музея.
Параллельно в планах — реставрация соседнего здания, известного как «Дом водопроводчика» (бывший Пост № 1). Проектно-сметная документация готова, идет поиск финансирования.
Ранее сообщалось, что памятник архитектуры «Дом А. Маклакова» в Павлове будет восстановлен силами инвестора.
Справка.
Объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — водонапорная башня — находится на улице Калинина. Является одним из сооружений первого городского водопровода из источников Мокрого оврага, которое использовалось до 1968 года. В состав памятника входит сама водонапорная башня 1911 года постройки и деревянная сторожка в стиле модерн. Изначально верхняя часть башни была выполнена из дерева, но в 1982 году в результате пожара она сгорела. Вместо нее возвели надстройку из кирпича. На верхнем ярусе сооружения можно увидеть герб Арзамаса и оленя — символ Нижнего Новгорода. В 2025 году началась реконструкция башни — планируется, что в здании создадут музей с обзорной площадкой.