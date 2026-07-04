Монтаж шахты лифта завершили на Водонапорной башне Арзамаса

Объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — водонапорная башня — находится на улице Калинина. Является одним из сооружений первого городского водопровода из источников Мокрого оврага, которое использовалось до 1968 года. В состав памятника входит сама водонапорная башня 1911 года постройки и деревянная сторожка в стиле модерн. Изначально верхняя часть башни была выполнена из дерева, но в 1982 году в результате пожара она сгорела. Вместо нее возвели надстройку из кирпича. На верхнем ярусе сооружения можно увидеть герб Арзамаса и оленя — символ Нижнего Новгорода. В 2025 году началась реконструкция башни — планируется, что в здании создадут музей с обзорной площадкой.