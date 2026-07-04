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Прикамье экспортировало более 750 кубометров древесины березы в Узбекистан

Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие в лесоматериале карантинных вредных организмов.

Свыше 750 кубометров древесины из березы отправили из Пермского края в Узбекистан с 1 января по 8 июня 2026 года, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По информации управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, 4 июня был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 136,2 кубометра лесоматериалов. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов. Также были оформлены фитосанитарные сертификаты.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.