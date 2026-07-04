Арктический плавучий университет начал работы на разрезе от Новой Земли

Некоторые станции будут достаточно объемными, на них помимо измерения температуры и солености морской воды, а также гидрохимических исследований, будут проводиться научные работы по измерению поверхностных течений и волн, а также отбираться пробы донной фауны и пробы донных отложений. В дальнейшем их изучат на наличие различными видами загрязнителей, в том числе микропластиком.