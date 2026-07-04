Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арктический плавучий университет начал работы на разрезе от Новой Земли

На некоторых станциях будут проводиться научные работы по измерению поверхностных течений и волн.

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета-2026 (АПУ) начала работы в Баренцевом море, сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» руководитель экспедиции Александр Сабуров. Первый океанологический разрез пройдет от полуострова Адмиралтейства Новой Земли в сторону острова Виктория.

Разрез — линия с точками с закрепленными координатами, в которых проводятся измерения и берутся пробы воды.

«Сегодня в 14:00 мск начинается первый разрез, точнее, первые два разреза. Первый разрез будет идти от полуострова Адмиралтейства Новой Земли, в сторону острова Виктория, и второй разрез — вдоль желоба Франц-Виктория около Земли Франца-Иосифа. Всего на этих двух разрезах планируется провести 20 станций», — сказал Сабуров.

Некоторые станции будут достаточно объемными, на них помимо измерения температуры и солености морской воды, а также гидрохимических исследований, будут проводиться научные работы по измерению поверхностных течений и волн, а также отбираться пробы донной фауны и пробы донных отложений. В дальнейшем их изучат на наличие различными видами загрязнителей, в том числе микропластиком.

Как отметил собеседник агентства, погода для исследований хорошая, есть небольшое волнение, но оно не должно помешать работам. Лед в Баренцевом море в этом году растаял довольно рано, ледовая обстановка также благоприятная.

Об экспедиции.

20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.