Арктический плавучий университет начал работы на разрезе от Новой Земли

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета-2026 (АПУ) начала работы в Баренцевом море, сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» руководитель экспедиции Александр Сабуров. Первый океанологический разрез пройдет от полуострова Адмиралтейства Новой Земли в сторону острова Виктория.
Разрез — линия с точками с закрепленными координатами, в которых проводятся измерения и берутся пробы воды.
«Сегодня в 14:00 мск начинается первый разрез, точнее, первые два разреза. Первый разрез будет идти от полуострова Адмиралтейства Новой Земли, в сторону острова Виктория, и второй разрез — вдоль желоба Франц-Виктория около Земли Франца-Иосифа. Всего на этих двух разрезах планируется провести 20 станций», — сказал Сабуров.
Некоторые станции будут достаточно объемными, на них помимо измерения температуры и солености морской воды, а также гидрохимических исследований, будут проводиться научные работы по измерению поверхностных течений и волн, а также отбираться пробы донной фауны и пробы донных отложений. В дальнейшем их изучат на наличие различными видами загрязнителей, в том числе микропластиком.
Как отметил собеседник агентства, погода для исследований хорошая, есть небольшое волнение, но оно не должно помешать работам. Лед в Баренцевом море в этом году растаял довольно рано, ледовая обстановка также благоприятная.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.