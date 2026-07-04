В лагере под Нижним Новгородом несколько детей почувствовали недомогание

«В последний день (сборов — ред.) недомогание почувствовали несколько участников, пятеро были направлены к врачу. На данный момент все дети находятся с родителями, в больнице детей нет. Возможные причины плохого самочувствия устанавливаются», — написал Пучков в своем канале на платформе «Макс».