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В лагере под Нижним Новгородом несколько детей почувствовали недомогание

Пять детей с недомоганием попали к врачу на сборах в Нижегородской области.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 4 июл — РИА Новости. Несколько детей почувствовали недомогание на завершившихся досрочно из-за проблем с водоснабжением экосборах в лагере при Перевозском строительном колледже, пять ребят попали к медикам, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Он уточнил, что профильные экологические образовательные сборы на базе лагеря Перевозского строительного колледжа для 200 ребят были завершены досрочно. Это произошло из-за того, что на трубопроводе горячего водоснабжения объекта проводились аварийно-восстановительные работы.

«В последний день (сборов — ред.) недомогание почувствовали несколько участников, пятеро были направлены к врачу. На данный момент все дети находятся с родителями, в больнице детей нет. Возможные причины плохого самочувствия устанавливаются», — написал Пучков в своем канале на платформе «Макс».

Он добавил, что проводится проверка. Результаты анализов сотрудников пищеблока на возможные возбудители инфекции оказались отрицательными, нарушения и некачественные продукты не выявлены. Проверяются сертификаты и качество поступавших в лагерь продуктов, состояние комнат, бытовых условий и проведенные мероприятия по дератизации территории.