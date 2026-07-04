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«Спрятаться не вышло»: под Волгоградом правоохранители с военными провели облаву на нелегалов

4 июля в Котельниковском районе Волгоградской области прошёл один из самых масштабных с начала.

4 июля в Котельниковском районе Волгоградской области прошёл один из самых масштабных с начала 2026 года рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Полиция при силовой поддержке подразделений Росгвардии и Минобороны с привлечением сотрудников местной администрации провела фильтрацию граждан, находящихся в местных гостиницах, общежитиях и кафе, а также на территории промзон и заброшенных зданий.

— В результате обследованы места временного размещения граждан, осуществлена проверка паспортного режима, направленная на выявление незаконно находящихся лиц на территории РФ. Дополнительно проведена проверка территорий промышленного назначения с размещенными на них ангарами, складскими сооружениями, гаражами, — сообщили силовики.

С особой тщательностью правоохранители изучили территорию вблизи местной железнодорожной станции, объектов топливно-энергетического комплекса.

Параллельно с работой на объектах силовики усилили контроль передвижения на территории района. Госавтоинспекция провела масштабную проверку автотранспортных средств. Искали полицейские запрещённые к провозу вещества и предметы.

Отметим, по информации силовиков данный рейд далеко не последний, и в ближайшее время похожие мероприятия охватят и территорию других районов региона.

Фото: силовики.