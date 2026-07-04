«Спрятаться не вышло»: под Волгоградом правоохранители с военными провели облаву на нелегалов

4 июля в Котельниковском районе Волгоградской области прошёл один из самых масштабных с начала 2026 года рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Полиция при силовой поддержке подразделений Росгвардии и Минобороны с привлечением сотрудников местной администрации провела фильтрацию граждан, находящихся в местных гостиницах, общежитиях и кафе, а также на территории промзон и заброшенных зданий.