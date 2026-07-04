Кабанов засняли на подкормочной площадке в Тоншаевском округе

В Тоншаевском округе фотоловушка зафиксировала кабанов на подкормочной площадке. Об этом рассказали в Минлесхозе Нижегородской области.
Дикие кабаны редко подпускают к себе людей, поэтому кадры с фотоловушки дают ценные сведения о том, как эти животные ведут себя в естественной среде обитания.
Подкормочные площадки особенно важны для диких зверей зимой и ранней весной, когда в лесу мало естественного корма. Летом кабаны тоже охотно приходят туда, чтобы пополнить запас необходимых веществ.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородской области проживают более 600 рысей.