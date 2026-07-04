Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабанов засняли на подкормочной площадке в Тоншаевском округе

Кабаны редко подпускают к себе людей, поэтому фотоловушка помогает увидеть их поближе.

В Тоншаевском округе фотоловушка зафиксировала кабанов на подкормочной площадке. Об этом рассказали в Минлесхозе Нижегородской области.

Дикие кабаны редко подпускают к себе людей, поэтому кадры с фотоловушки дают ценные сведения о том, как эти животные ведут себя в естественной среде обитания.

Подкормочные площадки особенно важны для диких зверей зимой и ранней весной, когда в лесу мало естественного корма. Летом кабаны тоже охотно приходят туда, чтобы пополнить запас необходимых веществ.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородской области проживают более 600 рысей.