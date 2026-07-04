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Кириенко и другие лица: в Калининграде в день 80-летия области прошла памятная церемония

Фоторепортаж «Нового Калининграда».

В день 80-й годовщины образования Калининградской области, 4 июля, на мемориале 1200 воинам-гвардейцам прошла памятная церемония. Официальные лица возложили цветы к захоронению советских солдат, погибших в 1945 году при штурме Кёнигсберга.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в памятной акции принял участие первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко, который вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым стал сопредседателем федерального оргкомитета юбилея.

На церемонии побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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