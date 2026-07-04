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Кириенко и Беспрозванных возложили цветы на мемориале 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде

Юбилейный для Калининграда день начался с памятной церемонии.

Источник: Комсомольская правда

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Алексей Беспрозванных 4 июля утром возложили цветы на мемориале 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде. О церемонии в день 80-й годовщины образования Калининградской области сообщает пресс-служба областного правительства.

В акции участвовали более 3 тысяч жителей и гостей города.

Напомним, сегодня в городе проходят юбилейные торжества. На стадионе «Ростех Арена» запланирован гала-концерт.

Полный список мероприятий — на сайте 80-летия Калининградской области.

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