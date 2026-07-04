Минэкологии Красноярского края рассказало о состоянии окружающей среды

На охрану экологии в минувшем году было направлено из бюджета более 2,2 миллиарда рублей. Основные затраты — модернизация производств, развитие транспортной инфраструктуры, перевод частного сектора на экологичные виды отопления. В результате выбросы от стационарных источников снизились на 80,1 тысяч тонн по сравнению с 2024 годом.