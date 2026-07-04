Минэкологии Красноярского края рассказало о состоянии окружающей среды

Министерство экологии Красноярского края опубликовало ежегодный доклад о состоянии окружающей среды за 2025 год. Познакомиться с ним можно на официальном сайте. Приводим основные тезисы.
На охрану экологии в минувшем году было направлено из бюджета более 2,2 миллиарда рублей. Основные затраты — модернизация производств, развитие транспортной инфраструктуры, перевод частного сектора на экологичные виды отопления. В результате выбросы от стационарных источников снизились на 80,1 тысяч тонн по сравнению с 2024 годом.
В Минусинске уровень загрязнения атмосферы перешел из категории «очень высокий» в «высокий» за счет экологического эффекта в 1 459,95 тонны выбросов в год. В Норильске выбросы снижены на 31,5% по сравнению с базовым 2017 годом (более 538 тысяч тонн).
В Красноярске квотируемые предприятия снизили выбросы на 13,17%, приближаясь к целевому показателю в 20% к концу 2026 года.
Ачинск и Лесосибирск недавно присоединились к экологической программе, там индекс загрязнения пока «очень высокий», но перспектива снижения есть.