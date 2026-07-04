С погибшим на СВО бойцом простятся в Пермском крае

Все кто знал и помнит его, смогут проводить Сергея Владимировича в последний путь в Доме культуры «Энергетик» в поселке Яйва. Церемония пройдет с 10:00 до 11:00 часов. Захоронение будет проведено на кладбище поселка Яйва.