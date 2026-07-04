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В Ленобласти отремонтируют участок автодороги на подъезде к станции Любань

Работы проводят на отрезке протяженностью 1,5 км.

Участок трассы на подъезде к станции Любань в Тосненском районе Ленинградской области приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном комитете по дорожному хозяйству.

Ремонт проводят на отрезке протяженностью 1,5 км. Специалисты уже полностью выполнили фрезерование старого асфальта, а также расчистили полосу отвода и водоотводные канавы, срезали грунт с обочин. Сейчас они занимаются обустройством тротуаров и пешеходных дорожек. После завершения этих работ мастера приступят к укладке нового покрытия проезжей части, очистке водопропускных труб, восстановлению обочин. Еще там предусмотрено сделать остановки общественного транспорта, нанести разметку и установить новые дорожные знаки.

«Обновление дороги имеет важное социальное значение. Подъезд к станции Любань обеспечивает транспортную доступность Любанской городской поликлиники, где медицинскую помощь получают жители города и близлежащих населенных пунктов, включая взрослых пациентов и детей», — говорится в сообщении.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.