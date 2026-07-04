В Ленобласти отремонтируют участок автодороги на подъезде к станции Любань

Ремонт проводят на отрезке протяженностью 1,5 км. Специалисты уже полностью выполнили фрезерование старого асфальта, а также расчистили полосу отвода и водоотводные канавы, срезали грунт с обочин. Сейчас они занимаются обустройством тротуаров и пешеходных дорожек. После завершения этих работ мастера приступят к укладке нового покрытия проезжей части, очистке водопропускных труб, восстановлению обочин. Еще там предусмотрено сделать остановки общественного транспорта, нанести разметку и установить новые дорожные знаки.