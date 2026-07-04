В Новой Москве в этом году построят около 27 км газопроводов

«Продолжаем реализацию проекта по развитию системы газоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. В рамках программы в этом году построим около 27 километров газопроводов высокого давления. Это позволит обеспечить территории качественным газоснабжением, так как сейчас там ведется активное строительство жилых кварталов, промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры», — отметил Петр Бирюков.