В Новой Москве в этом году построят около 27 км газопроводов

Около 27 км газопроводов построят в этом году в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Модернизация коммунальных сетей отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Продолжаем реализацию проекта по развитию системы газоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. В рамках программы в этом году построим около 27 километров газопроводов высокого давления. Это позволит обеспечить территории качественным газоснабжением, так как сейчас там ведется активное строительство жилых кварталов, промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры», — отметил Петр Бирюков.
Новые сети будут полностью интегрированы в единую систему газоснабжения столицы. Все они оснащаются автоматизированными запорными устройствами. Благодаря этому при необходимости их можно будет дистанционно отключать, оперативно переводить потребителей на резервные схемы непосредственно из центральной диспетчерской «Мосгаза». Это позволит обеспечить высокий уровень надежности, управляемости и безопасности системы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.