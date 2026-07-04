В Усть-Лабинской библиотеке на Кубани обновили читальный зал

Читальный зал Усть-Лабинской библиотеки в Краснодарском крае открыли после ремонта, который провели в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Усть-Лабинского района.
Зал оснастили современным оборудованием для быстрого поиска книг, проведения мероприятий. Также там обустроили индивидуальные рабочие места с ноутбуками и наушниками для учебы и работы, пространства для чтения, VR-зону для виртуальных путешествий. Кроме того, в учреждении предусмотрен книжный фонд с различными изданиями по программированию, истории, искусству, географии и другим направлениям.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.