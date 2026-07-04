В Усть-Лабинской библиотеке на Кубани обновили читальный зал

Зал оснастили современным оборудованием для быстрого поиска книг, проведения мероприятий. Также там обустроили индивидуальные рабочие места с ноутбуками и наушниками для учебы и работы, пространства для чтения, VR-зону для виртуальных путешествий. Кроме того, в учреждении предусмотрен книжный фонд с различными изданиями по программированию, истории, искусству, географии и другим направлениям.