В Волгограде пенсионеры посетили экскурсию по историческому центру города

Жители старшего поколения побывали на бесплатной пешеходной экскурсии по историческому центру Волгограда, организованной в преддверии Дня основания Царицына, который отмечается 2 июля. Данная инициатива соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области».
В мероприятии приняли участие около 30 человек. Маршрут включал основные места, связанные с разными эпохами истории города — экскурсия началась у памятника основателям Царицына и завершилась у Волгоградского музыкального театра. В сопровождении аттестованного экскурсовода гости увидели главные достопримечательности, познакомились с историческим прошлым Волгограда и узнали о нем малоизвестные факты.
Событие стало частью проекта «Марафон социальных экскурсий», организованного региональным Центром развития туризма и международного сотрудничества в феврале 2026 года. К июню проведено уже 11 социальных экскурсий, которые посетили 266 человек, в том числе пенсионеры, члены многодетных семей и семьи участников СВО. Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно найти по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.