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В Красноярском крае изменили движение одного поезда из-за схода вагонов

Время отправления поезда № 124 Абакан — Красноярск изменено из-за схода порожних вагонов грузового поезда на перегоне Путевой пост 570 км — Кошурниково. Об этом «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) сообщила в своих соцсетях.

Время отправления поезда № 124 Абакан — Красноярск изменено из-за схода порожних вагонов грузового поезда на перегоне Путевой пост 570 км — Кошурниково. Об этом «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) сообщила в своих соцсетях.

Поезд отправится из Абакана 4 июля не раньше 19:10 мск вместо 15:10 мск.

«Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС», — говорится в публикации.

В ФПК также напомнили, что пассажиры могут уточнить информацию по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов «РЖД» — 8−800−775−00−00.