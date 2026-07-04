В Красноярском крае изменили движение одного поезда из-за схода вагонов

Время отправления поезда № 124 Абакан — Красноярск изменено из-за схода порожних вагонов грузового поезда на перегоне Путевой пост 570 км — Кошурниково. Об этом «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) сообщила в своих соцсетях.