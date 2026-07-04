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Миронов предложил создать отдельную потребкорзину для пенсионеров

По словам политика, именно этот показатель должен использоваться при индексации выплат.

Источник: Клопс.ru

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил создать отдельную пенсионную потребительскую корзину для расчёта инфляции специально для пожилых граждан. Свою инициативу он озвучил на второй части 15-го предвыборного съезда партии, проходящего в Москве. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 4 июля.

По словам политика, именно этот показатель должен использоваться при индексации пенсий. «Наша партия предлагает ввести как отдельный показатель пенсионную потребительскую корзину и на её основе считать пенсионерскую инфляцию, которую и учитывать при индексации пенсий», — сказал Миронов.

Он добавил, что индексацию пенсий необходимо проводить не раз в год, а ежеквартально.

Выборы депутатов Госдумы и другие кампании пройдут в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября.

В России военным пенсионерам готовят новую индексацию.

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