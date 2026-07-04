Гала-концерт фестиваля оркестров «Фанфары Балтики» состоится в центре Калининграда 4 июля

В Калининградской области завершается международный фестиваль оркестров «Фанфары Балтики». Мероприятие проходит в регионе впервые — зрители смотрят концерты лучших военных оркестров России.
Гала-концерт состоится 4 июля в 17:00 на стадионе «Балтика», где выступит сводный оркестр из 250 музыкантов с участием артистов Балтийского флота и солистов Калининградской филармонии имени Светланова.
Как напоминают в минкульте региона, необходима предварительная регистрация.
Подробная программа фестиваля здесь.
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