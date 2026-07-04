Власти Ростовской области предлагают 15 миллионов за прогноз погоды для аграриев

Исполнитель должен будет оперативно передавать информацию о влажности почвы, запасах продуктивной влаги, а также об опасных агрометеорологических явлениях. Эти данные помогут сельхозпроизводителям принимать решения: когда сеять, поливать, обрабатывать или собирать урожай, защищать растения от заморозков, почвенной засухи и других природных рисков.