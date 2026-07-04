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Власти Ростовской области предлагают 15 миллионов за прогноз погоды для аграриев

В донском регионе ищут подрядчика для выполнения спецпрогнозов для сельхозпроизводителей.

Источник: Комсомольская правда

Донские власти готовы потратить почти 15 миллионов рублей на специализированную гидрометеорологическую информацию. Об этом пишет издание «Городской репортер».

Речь идет о гидрометеорологической информации для аграриев. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Стоимость контракта — 14,9 миллиона рублей.

Исполнитель должен будет оперативно передавать информацию о влажности почвы, запасах продуктивной влаги, а также об опасных агрометеорологических явлениях. Эти данные помогут сельхозпроизводителям принимать решения: когда сеять, поливать, обрабатывать или собирать урожай, защищать растения от заморозков, почвенной засухи и других природных рисков.

Данные будут собирать на 19 метеостанциях ГНС Ростовской области. В перечне — Ростов, Шахты, Миллерово, Казанская, Белая Калитва, Зерноград и другие территории. Итоги торгов планируют подвести до 1 августа 2026 года.

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