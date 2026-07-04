Третий, местами второй и четвертый класс пожароопасности установился в лесах на территории Нижегородской области, согласно данным регионального Минлесхоза.
На территориях с установившимся четвертым и пятым КПО действует запрет на посещение лесов.
Полностью четвертый класс пожароопасности в лесах установился в Дзержинске, Сарове и Павловском округе, частично — на территории восьми округов.
Полностью третий класс пожароопасности в лесах установился на территории 33 муниципалитетов, частично — на территории четырех округов.
Полностью второй класс пожароопасности в лесах установился на территории Ветлужского и Воскресенского округов.
Наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, на территории Дзержинска, Сарова, Первомайска, Павловского, Балахнинского, Богородского, Вачского, Вознесенского, Володарского, Дивеевского, Сосновского округов.
На сайте Минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.