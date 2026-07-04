Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Твери создадут современный беговой центр

Открыть его планируют уже в ближайшие месяцы, подчеркнул глава Верхневолжья Виталий Королев.

Современный беговой центр начали создавать в Твери, сообщил глава Верхневолжья Виталий Королев. Возведение таких комплексов способствует достижению целей госпрограммы «Спорт России».

Центр возводят на территории возле бывшего суворовского училища. Там будут проводить любительские старты, тренировки, мастер-классы, занятия для детей, семейные и городские мероприятия. Площадка будет доступна для посещения бесплатно. Благодаря этому занятия бегом и физкультурой станут доступны всем желающим.

«Сегодня бег уже не просто спорт, а целое движение: на системной основе им занимаются более двух миллионов россиян, и это число продолжает расти. Наши жители заряжены бегом и готовы достигать новых спортивных высот! Открыть беговой центр планируем уже в ближайшие месяцы», — отметил Виталий Королев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.