В Твери создадут современный беговой центр

Современный беговой центр начали создавать в Твери, сообщил глава Верхневолжья Виталий Королев. Возведение таких комплексов способствует достижению целей госпрограммы «Спорт России».
Центр возводят на территории возле бывшего суворовского училища. Там будут проводить любительские старты, тренировки, мастер-классы, занятия для детей, семейные и городские мероприятия. Площадка будет доступна для посещения бесплатно. Благодаря этому занятия бегом и физкультурой станут доступны всем желающим.
«Сегодня бег уже не просто спорт, а целое движение: на системной основе им занимаются более двух миллионов россиян, и это число продолжает расти. Наши жители заряжены бегом и готовы достигать новых спортивных высот! Открыть беговой центр планируем уже в ближайшие месяцы», — отметил Виталий Королев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.