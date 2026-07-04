В Твери создадут современный беговой центр

«Сегодня бег уже не просто спорт, а целое движение: на системной основе им занимаются более двух миллионов россиян, и это число продолжает расти. Наши жители заряжены бегом и готовы достигать новых спортивных высот! Открыть беговой центр планируем уже в ближайшие месяцы», — отметил Виталий Королев.