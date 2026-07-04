На Солнце за сутки произошло 17 вспышек — чем опасны новые

Активность Солнца продолжает быстро расти. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за последние сутки зарегистрировали уже 17 вспышек. Ранее было зафиксировано пять, затем восемь вспышек, а утром произошли первые два события класса M. Все они сказываются на здоровье людей, в том числе и волгоградцев.
Специалисты сообщили, что крупнейшая активная область года сейчас находится напротив Земли, однако пока не дала ни одной вспышки максимального класса X. Наблюдения со спутников показали, что две крупные группы солнечных пятен в верхних слоях атмосферы образуют единую магнитную систему, где постоянно происходит обмен энергией.
«Взрывы высшего балла могут начаться сейчас в любое время», — заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. При этом ученые подчеркивают, что точно спрогнозировать развитие ситуации пока невозможно, поскольку часть магнитных структур скрыта под поверхностью Солнца.
Астрономы считают, что нынешняя активная область может в любой момент перейти к генерации вспышек максимального класса X, однако дальнейшее развитие событий пока остается непредсказуемым.
Ранее сообщалось о потоке звезд над Волгоградом в начале июля.