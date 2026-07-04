На Солнце за сутки произошло 17 вспышек — чем опасны новые

Активность Солнца продолжает быстро расти. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за последние сутки зарегистрировали уже 17 вспышек. Ранее было зафиксировано пять, затем восемь вспышек, а утром произошли первые два события класса M. Все они сказываются на здоровье людей, в том числе и волгоградцев.