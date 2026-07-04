Лесные пожарные ликвидируют возгорание в окрестностях села Верещагино

4 июля огнеборцы тушат лесной пожар в окрестностях села Верещагино Туруханского округа.
Как сообщили в Лесопожарном центре, возгорание, начавшееся после грозы, заметили во время авиапатрулирования. На тушение срочно доставили 30 специалистов, которые оперативно сделали опорные полосы, чтобы провести от них контролируемый встречный отжиг, остановить движение кромок и ликвидировать пожар.
Борьбу с огнём осложняют жара и сильный ветер, но лесной спецназ справляется со своей работой. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
«Ситуация под контролем», — подчёркивают в Лесопожарном центре.