Лесные пожарные ликвидируют возгорание в окрестностях села Верещагино

Как сообщили в Лесопожарном центре, возгорание, начавшееся после грозы, заметили во время авиапатрулирования. На тушение срочно доставили 30 специалистов, которые оперативно сделали опорные полосы, чтобы провести от них контролируемый встречный отжиг, остановить движение кромок и ликвидировать пожар.