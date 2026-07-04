Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

По данным SHOT, девочка позвонила папе, после чего перестала выходить на связь, а ее телефон был отключен. ~После изучения записей камер видеонаблюдения удалось установить, что школьница вышла из леса и двигалась по территории садоводства, однако, что произошло дальше — неизвестно.~