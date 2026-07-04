В подмосковном Ступине открыли благоустроенный проспект Победы

Работы на проспекте стартовали еще в 2025 году. С того момента на общественной территории обустроили новые пешеходные зоны и игровые площадки, установили малые архитектурные формы, наладили систему освещения, высадили около 100 кленов, свыше 200 кустов гортензии и сирени. Кроме того, на проспекте смонтировали фонтан. Его концепция вдохновлена историческим значением города, где был создан корпус первого искусственного спутника Земли.