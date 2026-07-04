В подмосковном Ступине открыли благоустроенный проспект Победы

Открытие обновленного проспекта Победы состоялось в центре подмосковного Ступина, сообщил глава городского округа Сергей Мужальских. Эту территорию благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Работы на проспекте стартовали еще в 2025 году. С того момента на общественной территории обустроили новые пешеходные зоны и игровые площадки, установили малые архитектурные формы, наладили систему освещения, высадили около 100 кленов, свыше 200 кустов гортензии и сирени. Кроме того, на проспекте смонтировали фонтан. Его концепция вдохновлена историческим значением города, где был создан корпус первого искусственного спутника Земли.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.