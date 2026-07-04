В Красноярском крае приставы выселили жильца из захламленной квартиры

Судебные приставы выселили жильца из захламленной квартиры. Случилось это в Назаровском округе. Мужчина проживал в квартире родственников. И злоупотреблял этим: за коммунальные услуги не платил, нигде не работал, пьянствовал и вел аморальный образ жизни, имел долги по кредитам.
Более того, когда он превратил квартиру в филиал мусорного полигона, там развелись тараканы и грызуны. Соседи просто стонали от такой антисанитарии. Наконец, младший брат не выдержал и обратился в суд с иском о выселении.
Но мужчина продолжал кошмарить окружающих. И двери никому не открывал. Буквально забаррикадировался внутри. Так что приставам пришлось назваться электриками, которые пришли поверить оборудование. Горе-жилец открыл дверь, тут ему и вручили документ на выселение.
Собственник первым делом сменил замки и стал вывозить весь хлам, а затем вызвал дезинсекторов.