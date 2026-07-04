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Сеть АЗС в Калининграде возобновила розничную продажу бензина

Сеть АЗС «Балтнефть» в Калининграде возобновила розничную продажу бензина.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Сеть АЗС «Балтнефть» в Калининграде частично возобновила розничную продажу бензина, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети “Балтнефть”, речь пока только о 92-м бензине и дизеле. Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты», — написал Беспрозванных на платформе «Макс».

Глава региона уточнил, что провел совещание с профильными службами по стабилизации ситуации на топливном рынке региона, где проанализировали последние данные по суточному потреблению за последнюю неделю, графики дополнительных поставок на июль с учетом поручения президента.

«По мере поступления топлива в регион будем принимать оперативные решения об открытии дополнительных заправок. Важно расширить возможности в каждом муниципалитете, направляем на это все усилия. При этом сеть “Балтнефть” продолжит заправлять юрлица по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы», — добавил Беспрозванных.

По словам губернатора, эта мера повлияет на сокращение очередей.

«Ограничения на отпуск топлива пока продолжают действовать: бензин — 30 литров, дизель — 60 литров. Это необходимая мера для регулирования оборота топлива в регионе и равномерного насыщения топливом заправок», — напомнил Беспрозванных.

В четверг президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей области.

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