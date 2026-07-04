Люлин: работе на земле надо учить с детства и посвящать ей всю жизнь

Выстраивать траекторию освоения аграрных профессий нужно максимально рано: знакомство с сельским хозяйством стоит начинать еще в детском саду, затем развивать знания в агроклассах и агротехникумах, а по завершении обучения — обеспечивать выпускников рабочими местами в крупных агрохолдингах региона. Такую модель системы профобразования для сельской местности обсудили в ходе рабочей поездки в Шахунью — в том числе с представителями правительства и депутатским корпусом, об этом в своем MAX-канале рассказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.