Люлин: работе на земле надо учить с детства и посвящать ей всю жизнь

Выстраивать траекторию освоения аграрных профессий нужно максимально рано: знакомство с сельским хозяйством стоит начинать еще в детском саду, затем развивать знания в агроклассах и агротехникумах, а по завершении обучения — обеспечивать выпускников рабочими местами в крупных агрохолдингах региона. Такую модель системы профобразования для сельской местности обсудили в ходе рабочей поездки в Шахунью — в том числе с представителями правительства и депутатским корпусом, об этом в своем MAX-канале рассказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
В рамках визита осмотрели Хмелевицкую школу: там уже год реализуется углубленная программа — ученики еженедельно тратят пять часов на детальное изучение биологии, осваивают основы гидропоники и разбираются в особенностях разных субстратов для выращивания культур. Полученные знания ребята сразу закрепляют на практике: в собственных учебных теплицах они успешно выращивают огурцы и перцы. Все организовано грамотно и удобно. Евгений Люлин пожелал школьникам дальнейших достижений, а администрации учебного заведения — расширить охват аграрного просвещения: перенести старт профильных занятий с седьмого класса хотя бы на третий.
Именно таких увлеченных и хорошо подготовленных ребят с нетерпением ждут аграрные колледжи. Яркий пример качественной подготовки — Шахунский колледж аграрной индустрии: здесь студентов обеспечивают всей необходимой материально‑технической базой. В распоряжении учащихся — оснащенные мастерские, современные лаборатории, гидравлические стенды, шиномонтажные станки, а также актуальная сельхозтехника, которую предоставляют работодатели. Особого внимания заслуживает мини‑завод по переработке молока: его обустроил агрохолдинг «Руслакто», и теперь на этой площадке будущие специалисты отрабатывают профессиональные навыки.
Обучение в колледже не ограничивается теорией: студенты осваивают профессию комплексно — получают удостоверения трактористов, проходят полевую практику и в сезон могут рассчитывать на достойный заработок. Подход, реализованный в Шахунье, Евгений Люлин называет образцовым: он демонстрирует, как можно выстроить бесшовный переход от школьных знаний к реальной профессии. По его убеждению, именно такая последовательная система — от первых шагов в детстве до полноценной трудовой деятельности — наиболее эффективна.
«Работе на земле надо учить с детства и посвящать ей всю жизнь», — заключил председатель регионального парламента.