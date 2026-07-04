Минздрав сказал, сколько детей родилось в Беларуси в День Независимости 3 июля

Как отметили в ведомстве, в Беларуси родилось 116 детей: 59 мальчиков и 57 девочек. Интересно, что первый малыш (мальчик) родился в первую минуту Дня Независимости — в 00.01, в 6-ой больнице Минска. Белорусская столица, к слову, оказалась республиканским лидером: 37 маленьких минчан родились за сутки (19 мальчиков и 18 девочек).