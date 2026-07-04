Минздрав сказал, сколько детей родилось в Беларуси в День Независимости 3 июля

В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали о том, сколько детей появилось на свет в республике в День Независимости, 3 июля 2026 года.
Как отметили в ведомстве, в Беларуси родилось 116 детей: 59 мальчиков и 57 девочек. Интересно, что первый малыш (мальчик) родился в первую минуту Дня Независимости — в 00.01, в 6-ой больнице Минска. Белорусская столица, к слову, оказалась республиканским лидером: 37 маленьких минчан родились за сутки (19 мальчиков и 18 девочек).
— Настоящим украшением суток стало рождение во 2-м роддоме «королевской» двойни (мальчик и девочка), — добавили в Министерстве здравоохранения.
В РНПЦ «Мать и дитя», тоже в Минске, на свет появилась двойня крошечных сестричек-двойняшек весом 950 и 890 граммов соответственно.
— Малышки вместе с мамой сейчас находятся под самой бережной опекой врачей-специалистов, — отметили медики.
Ранее мы писали о том, что произошло с белорусом, который сделал ДНК-тест из-за фото ребенка в соцсетях (читать далее вот тут).